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لبنان

بعشرات الصواريخ... هكذا ردّ "حزب الله" على غارة النجارية

Lebanon 24
17-05-2024 | 08:21
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداء العدوّ الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم، استهدف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بـ50 صاروخ "‏كاتيوشا".  ‏ 
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