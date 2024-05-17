بعشرات الصواريخ... هكذا ردّ "حزب الله" على غارة النجارية

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏اعتداء العدوّ الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم، استهدف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بـ50 صاروخ "‏كاتيوشا". ‏

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