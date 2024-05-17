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لبنان

في الجنوب.. حاول بيع عقارٍ لا يملكه فأوقفته دورية أمن الدولة!

Lebanon 24
17-05-2024 | 08:45
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اعلنت المديرية العامة لامن الدولة انه "بعد ورود معلومات لأمن الدولة في الجنوب، عن محاولة أحد المواطنين بيع عقارٍ في إحدى بلدات الجنوب بطريقة تزوير مستنداته، أوقفت دوريّة من مديريّة الجنوب الإقليميّة (ق. ح.)، بعد أخذ إشارة القضاء، وتمّ استدعاء مختار البلدة المباع فيها العقار، بالإضافة إلى الكاتب العدل وصاحب العقار، والتحقيق جارٍ لكشف باقي المتورّطين".
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