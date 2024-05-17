22
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لأسبوعين.. هذا ما سيشهده الطريق من "الفوروم" باتجاه جسر الفيات
Lebanon 24
17-05-2024
|
09:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:
ستقوم إحدى الشركات المُتعهدّة اعتبارًا من يوم غد 18/05/2024 ولغاية أسبوعين، بإنارة شوارع "اميل لحود – بيار الجميل- قصر العدل" على الطّاقة الشمسيّة، وذلك من الساعة 6،30 حتّى السّاعة 15،00.
Advertisement
ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير على مسرب واحد من المسلك الممتدّ من "الفوروم دي بيروت" باتجاه جسر "الفيات".
يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين يهزّ سوريا.. وفاة فنان شهير بعد صراع طويل مع مرض العضال فمن هو؟ (صورة)
15:00 | 2024-05-16
16/05/2024 03:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
11:20 | 2024-05-17
17/05/2024 11:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
Lebanon 24
الموت يؤلم الفنان الشهير بأعز الناس.. زوجته فارقت الحياة فجأة!
12:37 | 2024-05-16
16/05/2024 12:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة تضرب قناة تلفزيونية.. هذا ما فعله المراسل خلال بث مباشر! (فيديو)
14:19 | 2024-05-16
16/05/2024 02:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
يحمل الجنسيتين الإيطالية والفرنسية.. فنانة عربية معروفة جدًا تعلن خطوبتها على رجل أعمال أوروبي
Lebanon 24
يحمل الجنسيتين الإيطالية والفرنسية.. فنانة عربية معروفة جدًا تعلن خطوبتها على رجل أعمال أوروبي
13:58 | 2024-05-16
16/05/2024 01:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:04 | 2024-05-17
هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟
12:00 | 2024-05-17
معطيات عن كاميرا "تراقب جنوب لبنان بأكمله".. أين مكانها؟
11:55 | 2024-05-17
عملية جديدة لـ "الحزب".. بيان يكشف ما فعله بعد ظهر اليوم!
11:41 | 2024-05-17
ما صحة إغتيال مسؤول في الجماعة الإسلامية بـ"ضربة المصنع"؟
11:20 | 2024-05-17
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
11:00 | 2024-05-17
تحذير في إسرائيل: "حزب الله" لا يحتاج لأكثر من نصف دقيقة لمهاجمتنا
فيديو
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
17/05/2024 19:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
17/05/2024 19:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
Lebanon 24
المصنف الأول عالميا نوفاك جوكوفيتش يسقط أرضا بعد اصطدام قارورة مياه برأسه (فيديو)
01:00 | 2024-05-11
17/05/2024 19:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24