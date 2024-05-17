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لبنان

مشهد بغاية الروعة لسماء لبنان... النيازك والنجوم ومجرة درب التبانة في صورة واحدة

Lebanon 24
17-05-2024 | 10:03
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نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، صورة عبر صفحته على "فيسبوك"، للسماء فوق جرد أرز الرب - بشرّي والمكمل.
 
 
وفي الصورة يظهر مشهد رائع في فترة المساء، للنيازك والنجوم ومجرة درب التبانة.
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