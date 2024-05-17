مشهد بغاية الروعة لسماء لبنان... النيازك والنجوم ومجرة درب التبانة في صورة واحدة

نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، صورة عبر صفحته على "فيسبوك"، للسماء فوق جرد أرز الرب - بشرّي والمكمل.

وفي الصورة يظهر مشهد رائع في فترة المساء، للنيازك والنجوم ومجرة درب التبانة.