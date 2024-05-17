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لبنان

من على الحدود مع لبنان... إليكم ما قاله وزير إسرائيليّ عن "الحزب"

Lebanon 24
17-05-2024 | 10:26
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "مستعدون لكل الخيارات، ويجب ضرب مطلقي الصواريخ والمسيّرات باستمرار"، في إشارة إلى "حزب الله".
 
 
وأضاف غالانت من على الحدود مع لبنان: "أعرف جيّداً ما يحدث على الجانب الآخر، فقد تعرضت أجزاء كبيرة من جنوب لبنان لأضرار جسيمة للغاية".
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