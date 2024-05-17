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لبنان

مسؤولون إسرائيليون: هذا ما نقلته إيران لـ"حزب الله"

Lebanon 24
17-05-2024 | 10:29
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم، إنّ "إيران نقلت وسائل دفاع جوي متقدمة لـ"حزب الله".
 
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