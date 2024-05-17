ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!

بالفيديو.. مُسيرة إسرائيلية تستهدفُ سيارة على طريق المصنع بين لبنان وسوريا#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/OsdM4ryDGO
— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 17, 2024
بالفيديو.. مُسيرة إسرائيلية تستهدفُ سيارة على طريق المصنع بين لبنان وسوريا#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/OsdM4ryDGO
بالفيديو.. غارة إسرائيلية تطالُ سيارة على طريق المصنع بين لبنان وسوريا#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/5OWS6cyIht
— Lebanon 24 (@Lebanon24) May 17, 2024
بالفيديو.. غارة إسرائيلية تطالُ سيارة على طريق المصنع بين لبنان وسوريا#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/5OWS6cyIht