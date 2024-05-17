ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!

أفادت معلومات صحافية، مساء اليوم الجمعة، بأنّ طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة المصنع - مجدل عنجر.

ولفتت المعلومات إلى أنّ الضربة أسفرت عن سقوط قتيلين، وقد حصلت على مقربة من نقطة المصنع الحدودية.

بالفيديو.. مُسيرة إسرائيلية تستهدفُ سيارة على طريق المصنع بين لبنان وسوريا#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/OsdM4ryDGO — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 17, 2024 Advertisement