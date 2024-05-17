نفى مصدرٌ في الجماعة الإسلامية لـ"لبنان24"، الأنباء التي تحدّثت عن إستهداف رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية علي أبو ياسين، إثر الضربة التي طالت سيارة على طريق المصنع بين لبنان وسوريا.

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ولفتت المعلومات إلى أنَّ أبو ياسين بخير وهو خارج لبنان وموجود في تركيا حالياً.