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لبنان

ما صحة إغتيال مسؤول في الجماعة الإسلامية بـ"ضربة المصنع"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-05-2024 | 11:41
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نفى مصدرٌ في الجماعة الإسلامية لـ"لبنان24"، الأنباء التي تحدّثت عن إستهداف رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية علي أبو ياسين، إثر الضربة التي طالت سيارة على طريق المصنع بين لبنان وسوريا.
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ولفتت المعلومات إلى أنَّ أبو ياسين بخير وهو خارج لبنان وموجود في تركيا حالياً.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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