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لبنان

عملية جديدة لـ "الحزب".. بيان يكشف ما فعله بعد ظهر اليوم!

Lebanon 24
17-05-2024 | 11:55
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أعلن حزب الله مساء اليوم الجمعة في بيان، أنه استهدف ‌‏عند الساعة ‌‎05:30‌‏ من بعد ظهر اليوم، موقع ‏المالكية بالقذائف المدفعية.‏
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