كشفت معلومات "لبنان24" أنّ المستهدف بغارة المصنع هو شرحبيل السيد، القياديّ في كتائب "القسام" - الجناح العسكري لحركة "حماس".



Advertisement ولفتت المصادر إلى أن عدد الشهداء إثر الضربة بلغ 2، الأول هو السيد فيما الثاني هو فلسطيني من مدينة صيدا، فيما هناك جريحٌ آخر وحالته حرجة. ولفتت المصادر إلى أن عدد الشهداء إثر الضربة بلغ 2، الأول هو السيد فيما الثاني هو فلسطيني من مدينة صيدا، فيما هناك جريحٌ آخر وحالته حرجة.