عن لبنان.. ماذا أعلن وزير الدفاع الإسرائيليّ؟

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إنه يدرك حجم الأضرار التي طالت المستوطنات والبلدات في شمال إسرائيل، على خلفية المواجهات الحدودية المستمرة مع "حزب الله" منذ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك خلال جولة تقييم أمني أجراها غالانت، في مناطق بشمال إسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة).

ونقلت الصحيفة عن غالانت قوله: "أدرك حجم الأضرار هنا، لكن من ناحية أخرى فإن الأضرار وعدد المسلحين الذين تم القضاء عليهم يفوق ما تعرضنا له".

وشدد غالانت، على أن تل أبيب "ملتزمة بالاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات".

وتابع: يجب ضرب مطلقي الصواريخ والمسيرات باستمرار (الصادرة من لبنان)، وكما قلت للجنود قبل دخول غزة، أقول لكم انتظروا سوف نعمل هنا أيضًا (في إشارة للمنطقة الحدودية مع لبنان)". (الأناضول)