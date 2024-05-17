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لبنان

لمُحبي عمرو دياب في لبنان.. هذا آخر خبرٍ عن حفله!

Lebanon 24
17-05-2024 | 12:52
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ذكرت منصة "بلينكس" الإماراتية في تقرير جديد لها أنّ التحضيرات ما زالت مستمرة لحفل الفنان المصري عمرو دياب في لبنان، والذي سيُقام يوم 15 حزيران المقبل.
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وأشارت المنصة إلى أنَّ شركة "Velvet productionz" التي نظمت حفل دياب العام الماضي، انسحبت من المشاركة في حفل هذا العام.

ونقلت المنصة عن المدير التنفيذي للشركة أحمد عيتاني قوله إنّ هناك أسباباً شخصية دفعته للابتعاد عن تنظيم حفل "الهضبة"، لكنه أشار إلى أن الأمور قد تتبدل ومن الممكن أن يتسلم الحفل مرة جديدة.

ووفقاً للتقرير، فإنّ المتعهد ربيع مقبل هو الذي يتولى تنظيم حفلة دياب لهذا العام، مشيرة إلى أنّ تكرار خطوة "التعهّد" بشأن الإعلاميين التي حصلت العام الماضي، مرتبطة بالجهة التي ستتولى الحفل إعلامياً.

كذلك، قال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن عدد الحاضرين لحفل عمرو دياب سيكون أقل هذه السنة بعدما بلغ 17 ألفا خلال العام الماضي.
 
يُشار إلى أن حفلة دياب العام الماضي، أثارت ضجّة كبيرة لأسباب عديدة، أبرزها وجود ملف قضائي يرتبط بخلاف الفنان المصري مع ورثة المنتج الراحل جون صليبا، الأمر الذي كاد يؤدي إلى وقف الحفلة.

جدل كبير أثير أيضاً بعدما طلبت اللجنة المنظمة للحفل من الصحافيين المدعوين لحضور حفل دياب، التوقيع على تعهد يمنعهم من إنتقاد الفعالية تحت طائلة حذف المقالات.
 
 

لبنان

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