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لبنان

قريباً.. هذا ما سيفعله بري!

Lebanon 24
17-05-2024 | 13:08
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أفادت مصادر عين التينة لقناة "الجديد"، بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيدعو الى جلسات بدورات متتالية، وليس الى جلسة واحدة بدورات متتالية.
 
 
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