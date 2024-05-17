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لبنان

قصفٌ عنيف يطالُ حولا.. إسرائيل تستهدف منزلاً وسقوط إصابات!

Lebanon 24
17-05-2024 | 13:23
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استهدفت غارة إسرائيليّة، اليوم الجمعة، بلدة حولا - جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع عددٍ من الإصابات بينهم المواطن "ع.د." وزوجته "خ.ق.".

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وعلى الأثر، تحرّكت فرق الإسعاف إلى المكان، وتحدثت المعلومات عن أنّ الغارة طالت منزلاً مؤلفاً من طبقتين في ساحة البلدة.
 

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