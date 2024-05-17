قصفٌ عنيف يطالُ حولا.. إسرائيل تستهدف منزلاً وسقوط إصابات!

استهدفت غارة إسرائيليّة، اليوم الجمعة، بلدة حولا - جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع عددٍ من الإصابات بينهم المواطن "ع.د." وزوجته "خ.ق.".



Advertisement وعلى الأثر، تحرّكت فرق الإسعاف إلى المكان، وتحدثت المعلومات عن أنّ الغارة طالت منزلاً مؤلفاً من طبقتين في ساحة البلدة. وعلى الأثر، تحرّكت فرق الإسعاف إلى المكان، وتحدثت المعلومات عن أنّ الغارة طالت منزلاً مؤلفاً من طبقتين في ساحة البلدة.