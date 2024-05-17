خبر عاجل عن الإمتحانات الرسمية.. مُذكرة جديدة من وزارة التربية

أصدر المدير العام للتربية بالانابة رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، مذكرة إدارية حملت الر قم 35، قضت بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2024.



وفي ما يلي نص المذكورة في الصورة التالية:

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