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لبنان
خبر عاجل عن الإمتحانات الرسمية.. مُذكرة جديدة من وزارة التربية
Lebanon 24
17-05-2024
|
13:26
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أصدر المدير العام للتربية بالانابة رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر، مذكرة إدارية حملت الر قم 35، قضت بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية للعام 2024.
وفي ما يلي نص المذكورة في الصورة التالية:
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