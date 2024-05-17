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لبنان

رسمياً.. كتائب "القسام" نعت شهيد "غارة المصنع"

Lebanon 24
17-05-2024 | 13:31
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نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، الشهيد شرحبيل علي السيد (أبو عمرو) الذي قضى على طريق المصنع بين لبنان وسوريا إثر غارة جوية إسرائيلية، اليوم الجمعة.
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وجاء في بيان النعي: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد المجاهد الشهيد شرحبيل علي السيد (أبو عمرو)،  والذي ارتقى شهيدًا في معركة طوفان الأقصى بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في البقاع الغربي اللبناني".
 
 
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