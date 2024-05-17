رسمياً.. كتائب "القسام" نعت شهيد "غارة المصنع"

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لـ"حركة حماس"، الشهيد شرحبيل علي السيد (أبو عمرو) الذي قضى على طريق المصنع بين لبنان وسوريا إثر غارة جوية إسرائيلية، اليوم الجمعة.

Advertisement