رابطة موظفي الإدارة العامة: لإقرار مبدأ العدالة والمساواة بين كل فئات الموظفين

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ودرس المجتمعون، بحسب بيان، "الاوضاع المعيشية للموظفين في ظل تدهور القيمة الشرائية للرواتب والأجور، والتقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة اضافة إلى اوضاع المتقاعدين، وتوصلوا الى عدد من المقترحات والتوصيات التي سيتم تنفيذها للضغط على السلطة السياسية من اجل الوصول الى اصلاح الرواتب والاجور واقرار كافة المستحقات مما يسمى بدل إنتاجية وبدل نقل ومضاعفة رواتب، وصولا إلى المثابرة دون إستثناء وتمييز وإقرار مبدأ العدالة والمساواة بين كافة فئات الموظفين في جميع الإدارات العامة".كذلك، تدارس المجتمعون "كيفية تطوير العمل الإداري وتفعيله من اجل خدمة تأمين افضل للمواطنين".ودرست الهيئة "عدداً من الاقتراحات التي عرضتها الهيئة الإدارية من اجل تفعيل عمل الرابطة بتعديل النظام وتطويره إلى حد إشراك كل فئات الموظفين من كافة التسميات" .