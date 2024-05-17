من "اليونيسكو".. "سترات حماية" لإعلاميين وصحافيين في لبنان

كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر منصة "إكس ": "لأن حمايتهم مسؤوليتنا، ‏قامت وزارة الإعلام بتسليم سترات حماية لنقابة المصورين ولمراسلي الوكالة الوطنيّة وتلفزيون لبنان. ‏هذه الهبة هي تقدمة منظمة ⁧‫اليونيسكو‬⁩، وقد تم تسليمها بحضور مديرة المكتب الإقليمي في بيروت السيدة كوستانزا فارينا، وهذا ليس جديدا عليها، إذ لطالما كانت اليونسكو داعمة للإعلام".

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