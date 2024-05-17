رداً على قصف حولا.. "ضربة لحزب الله" تطالُ مستعمرة إسرائيلية

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي داخل مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان.

ولفت الحزب إلى أن تلك العملية جاءت رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية، وآخرها في حولا.