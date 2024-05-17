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لبنان

ماذا حصل داخل مرفأ بيروت مؤخراً؟ معلومة تكشف

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
17-05-2024 | 15:29
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علم "لبنان24" أن مرفأ بيروت شهد مؤخراً تأخيراً في عمليات تفريغ حاويات نقلت سيارات إلى لبنان من الخارج عبر البحر، الأمر الذي طرح تساؤلات عن الأسباب وراء ذلك.
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وفيما حُكي عن أن هناك عراقيل أفضت إلى "احتجاز السيارات"، كشفت مصادر في نقابة مستوردي السيارات لـ"لبنان24" أنّ ما يقال ويُشاع عارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أنّ العديد من التجار انتظرَ صدور تسعيرة الجمارك الجديدة والتي بموجبها يتم "تخفيض قيمة السيارات" قبل إخراج مركباتهم من الحاويات.

ووفقاً للمصادر، فإنّه قبل صدور التسعيرة الجديدة التي انخفضت نحو 30%، كان بإمكان التجار إخراج سياراتهم على التسعيرة السابقة، وبالتالي لم تكُن هناك أيُّ عراقيل تُذكر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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