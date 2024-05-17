"صوت إنفجار" في صيدا.. ماذا جرى؟

أفادت معلومات "لبنان24" عن سماع دويّ إنفجار على الكورنيش البحري لمدينة صيدا، ما أدى إلى حالة من الهلع في أوساط المواطنين هناك.

وبحسب المصادر، فقد تبين أن الدوي الذي سُمع ناجم عن إنفجار إطار مركبة في المكان.