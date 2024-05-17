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لبنان

"صوت إنفجار" في صيدا.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
17-05-2024 | 15:58
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أفادت معلومات "لبنان24" عن سماع دويّ إنفجار على الكورنيش البحري لمدينة صيدا، ما أدى إلى حالة من الهلع في أوساط المواطنين هناك.
 
وبحسب المصادر، فقد تبين أن الدوي الذي سُمع ناجم عن إنفجار إطار مركبة في المكان.
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