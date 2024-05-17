عملية جديدة عند الحدود.. "صواريخ حزب الله" تطال مركبة إسرائيليّة!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استهداف آلية عسكريّة إسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع المالكية المُعادي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلّة.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 11.10، وقد استُخدمت خلالها قذائف المدفعية.