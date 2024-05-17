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لبنان
صعوبات للحصول على فيز أوروبية
Lebanon 24
17-05-2024
|
17:06
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عادت بعض السفارات الأوروبية لوضع صعوبات أمام حصول لبنانيين على فيز سفر للسياحة أو للإقامة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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لبنان
اوروبا
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