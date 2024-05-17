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لبنان

دوما من أفضل القرى السياحيّة لعام 2023 : ثقافة السياحة والحياة تنتصر

Lebanon 24
17-05-2024 | 22:28
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إحتفلت وزارة السياحة وبلدية دوما البترونيّة بإعلان بلدة دوما من أفضل القرى السياحية لعام 2023، في حضور الأمين العام للأمم المتّحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي الذي يزور لبنان للمرّة الأولى.
وأطلق وزير السياحة وليد نصّار خلال الاحتفال حملة وزارة السياحة بعنوان "مشوار رايحين مشوار" لصيف 2024.
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وتخلّل الاحتفال تدشين أعمال ترميم سوقها القديم المموّل من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية، حيث حضر سفير قطر في لبنان الشيخ سعود آل ثاني، والمدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكوراني.
وكتبت" نداء الوطن": ليست المرة الأولى التي يتربع فيها لبنان على عرش الخريطة السياحية العالمية؛ فبعد مدينة جبيل التي نالت عام 2016 لقب «العاصمة العربية السياحية»، وبلدة بكاسين الجنوبية التي صنفت من أجمل بلدات العالم عام 2022، احتفلت دوما البترونية أمس بتصنيفها «أفضل القرى السياحية في العالم» للعام 2023، خلال المسابقة التي تنظمها سنوياً منظمة السياحة العالمية UNWTO. سحر الطبيعة والبيوت التراثية الأصيلة والموقع الجغرافي... عوامل ساهمت في تحقيق الحلم، وتنظيم عرس يليق بهذه البلدة العريقة، احتفالاً بفوزها على 260 قرية من 54 بلداً، وتدشين سوقها التاريخي القديم الذي رمم بتمويل من صندوق قطر للتنمية.
يليق باللبنانيين الاحتفال حتى في ذروة الأزمات التي تخنقهم على أكثر من صعيد. مبروك لدوما ولبنان؛ ثقافة السياحة والحياة تنتصر حتماً.
 
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