"هدفه محدد"...تكتل نيابي جديد قيد الانشاء

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قال مصدر سياسي من "قوى الممانعة" ان هناك محاولة جدية من اجل انشاء تكتل نيابي جديد من عدة اطراف، يكون داعما لترشيخ رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية .ولفت المصدر الى "ان نواة "التكتل" ستكون من "كتلة المردة" اي اربعة نواب، سينضم اليها شخصية سنيّة شمالية او اكثر ، ويُعمل على ضم نائب "تغييري" وآخر "مستقل" ولكن الأهم هو انضمام احد النواب الذي ترك تكتله منذ فترة وربما في المستقبل القريب يلحق به زميل له، كما ان هناك تواصلا ممانعا مع "حزب الطاشناق" لربما ينضم الى تحالف هذا التكتل لدعم ترشيح سليمان فرنجية.وفي السياق ذاته، عاد أحد المقربين من فرنجية إلى التسويق لاسمه رئاسيّاً، عبر الإشارة إلى أنّه الوحيد القادر على حلّ أزمة النزوح السوريّ، إذا وصل إلى سدّة الرئاسة.ويقول المقرّب من فرنجيّة، إنّ رئيس "المردة" قادر على التواصل مع الجانب السوريّ بسهولة، لأنّ لديه علاقات جيّدة مع الرئيس بشار الأسد، ما يُعطي نقطة إيجابيّة لصالح لبنان لحلّ ملف النزوح بطريقة أسرع.