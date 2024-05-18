حملة "جدّية جدا"

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افادت مصادر مطلعة ان الحملة التي تقوم بها الاجهزة الامنية اللبنانية في ملف السوريين العاملين في لبنان جدية للغاية خصوصا في بيروت والمدن الاساسية اذ يتم اقفال اي متجر يعود الى نازح سوري.وبحسب المصادر فإن الاقفال الذي يتم بالشمع الاحمر يطال جميع "المصالح" التجارية والصناعية التي تعلم القوى الامنية انها عائدة للسوريين، حتى لو كانت مسجلة بإسم شخص لبناني.وترى المصادر ان الجدية كبيرة جدا، حتى ان البعض ان وصفها انها مبالغ فيها لانها، برأيه، تؤدي الى تضرر بعض اصحاب المحال اللبنانيين الذين لن يتمكنوا من الحصول على بدل الايجار من السوريين المستأجرين.