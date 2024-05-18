"طريق النحل" في مهب السرقة جنوبا

Advertisement

شهدت عدة بلدات جنوبية اقدام مجهولين على سرقة قفران النحل على الساحل والتي يضعها أصحاب المناحل هناك لرعي النحل الازهار الربيعية في البساتين .وقال مسؤول معني في هذا القطاع في الجنوب "ان اخطر ما يعاني منه النحّالون في الجنوب سرقة قفران النحل وكأننا بحاجة الى الجيش والقوى الأمنية لحمايتها او على الأقل للبلديات التي تملك شرطة بلدية لانه من غير المقبول حدوث هذا الامر ونحن نعيش في دولة القانون".واشار الى ان السرقات تتم على الساحل الجنوبي حيث يضع أبناء الجبل قفرانهم في البساتين لرعي النحل"، مؤكدا" ان العدوان الإسرائيلي على الجنوب سمح للسارقين القيام بعملهم بعيدا عن الامن المفقود وخوف أصحابها من تفقدها كل يوم "لافتا الى "ان عدد النحالين في الجنوب يقدر بـ 800 نحال يعتاشون من العسل مع الزراعة البيتية وان موسم قطف العسل بدأ والكيلو بسعر ٣٠ دولارا.