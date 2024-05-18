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لبنان

مزاحمة بالبطيخ في الجنوب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2024 | 03:15
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تغزو أسواق النبطية أنواع البطيخ الأردني حيث يباع الكيلو بـ 100 الف ليرة بالتزامن مع انطلاق موسم البطيخ الجنوبي، من عدلون وسهل الوزاني والماري والمجيدية  وسهل المنصوري، وذلك رغم ان هناك مذكرة من وزير الزراعة بمنع استيراد أي منتج قبل الحصول على  اذن مسبق من الوزارة.
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وشكا مزارعو البطيخ في الوزاني عبر "لبنان 24" من تهريب البطيخ الأردني فيما يتعرض بطيخنا للكساد ونحن نقطفه ونرعاه بين الرصاص الإسرائيلي الذي  يستهدفنا في عملنا لترهيبنا والذي أصاب سياراتنا منذ أيام".
وناشدوا الوزارة "منع دخول البطيخ الأردني الى بلادنا لدى قطف موسم البطيخ اللبناني والجنوبي خاصة".
كما شكوا من عمليات تهريب للدراق والجنارك والزعتر من سوريا الى لبنان عبر طرق غير شرعية ما يضرب الإنتاج اللبناني ويعرضه للخسارة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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