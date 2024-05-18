"بنات الهوى" شمالا

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يسجل على اوتوستراد شمالي إنتشار لـ"بنات الهوى" حيث يقفن على أرصفة الطرقات وعلى جانبها، ويستوقفن السيارات العابرة .وطالب الاهالي بضرورة ضبط هذه الآفة الضارة التي تشكل خطورة على المجتمع وعلى اولادهم.