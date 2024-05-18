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لبنان

"بنات الهوى" شمالا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2024 | 03:45
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يسجل على اوتوستراد شمالي إنتشار لـ"بنات الهوى" حيث يقفن على أرصفة الطرقات وعلى جانبها، ويستوقفن السيارات العابرة .
وطالب الاهالي بضرورة ضبط هذه الآفة الضارة التي تشكل خطورة على المجتمع وعلى اولادهم.
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المصدر: لبنان 24
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