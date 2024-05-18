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لبنان

بو صعب: لا سلام من دون عدالة

Lebanon 24
18-05-2024 | 02:12
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رعى نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب افتتاح المؤتمر السنوي الخامس والخمسين لجمعية أندية الليونز الدولية في المنطقة 351 لبنان، الأردن وفلسطين بعنوان "العدل والسلام".
وقال بو صعب في كلمته: "نحن في بلد يفتقد للعدل وفي منطقة تفتقد للسلام لأن وضعنا مرتبط بالإقليم، ولكن السلام ليس مفقوداً إلى ما لا نهاية لكن يجب العمل من أجل تحقيقه، لأن لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون حرية، إنما للحرية ضوابط وهي عدم التعدي على حرية الآخرين سواء بالكلمة أم بالفعل. يقول الرئيس سليم الحص: لدينا كثير من الحرية وقليل من الديموقراطية".
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أضاف: "ما يلفتني ان الحكام السابقين يستمرون في مسؤولياتهم ولا ينتهي عملهم بانتهاء ولايتهم في الجمعية بسبب حبهم للعطاء، واقول لكم انا ايضا اعمل بكل ما بوسعي من اجل تحقيق السلام والعدالة في لبنان وفي فلسطين الجريحة وفي سوريا التي نأمل ان تتعافى من ازمتها سريعا، والاردن المساندة والحاضنة، ولا انسى دعم الاردن بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث كنا نمر بظروف سياسية صعبة في ظل فراغ وخلافات داخلية والثورة وجائحة كورونا ولا انسى خطاب جلالة الملك عبدالله في الجمعية العمومية للامم المتحدة آنذاك الذي ركز فيه على لبنان كأنه مسؤول ورئيس في قلب لبنان، مما يؤكد على الوحدة والتضامن بين كل البلدان العربية".

وإذ شكر بو صعب لأندية الليونز تكريمه، حيا روح التفاهم داخلها وأكد  أن ما يجمعه بالليونزية هو العطاء والخدمة.

 
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