مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في الناقورة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استهداف دراجة نارية من قبل مسيّرة إسرائيلية معادية في الناقورة ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.

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