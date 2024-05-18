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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في الناقورة

Lebanon 24
18-05-2024 | 02:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استهداف دراجة نارية من قبل مسيّرة إسرائيلية معادية في الناقورة ما أدى إلى إصابة شخص بجروح طفيفة وتم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة.
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