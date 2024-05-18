26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحرب تؤسس للمرحلة المقبلة.. وفي لبنان كل الملفات مؤجّلة!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
18-05-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالتوازي مع استمرار التّصعيد العسكري في الجنوب والذي يأخذ بين يوم وآخر منحنيات أكثر خطورة، يصبح الحديث عن الأزمة الداخلية اللبنانية أمراً ثانوياً، خصوصاً أنّ بعض القوى السياسية عن حسُن نيّة أو ربّما عن سوء نيّة باتت تربط كلّ الاستحقاقات بالمعركة الحاصلة في غزّة ونتائجها.
Advertisement
ليس "حزب الله" وحده من يربط المعركة ونتائجها بالمرحلة المقبلة في لبنان، بل هناك أفرقاء آخرون يترقّبون مُجمل التطورات حتى وقف إطلاق النار، وهؤلاء بمعظمهم من خصوم "الحزب".
يتلاقى "حزب الله" مع خصومه في لبنان حول فكرة تأجيل الحسم في لبنان إلى ما بعد الحرب، لأنّ خصوم "الحزب" يعتبرون أيضاً أن نتائج المعركة في حال حصول تسوية في غزّة وجنوب لبنان قد تؤدّي الى تواضع "حزب الله" في الداخل اللبناني وبالتالي قد يُقدم على تقديم تنازلات جديّة يستفيد منها خصومه في بناء سلطة توازن بينهم وبينه.
تقول مصادر سياسية مطّلعة أن هذه القناعة تؤجّل أي عملية تسوية قريبة، رغم أن خصوم " حزب الله" يحاولون التأكيد دائماً بأنهم أكثر تمسّكاً بالتسوية السريعة، لكنّ الواقع يشير الى أن هذه التسوية تحتاج الى نضوج فعلي خصوصاً أنها مرتبطة بعدّة ملفّات تؤسس لتوازنات المرحلة المقبلة، وهي رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب وغيرها من الاستحقاقات. حتى أن خصوم "الحزب" يعتبرون أن نهاية المعركة قد تُعيد تركيب التحالفات التي اختلطت في الأشهر الأخيرة؛ فمثلاً القوى السنيّة ستستجمع توازنها ولن تكون مرتبطة "بحزب الله" بشكل كامل. كذلك الحال مع "الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي لن يكون حليفاً للحزب الذي يراعيه اليوم بحُكم الأزمة الراهنة.
لذلك فإنّ نهاية الحرب ستؤسس لمرحلة جديدة يعاد فيها تنظيم صفوف المعارضة وتعزيز قدرتها النيابية وإعادة "حزب الله" الى حجمه الداخلي في لبنان.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟
Lebanon 24
هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟
12:04 | 2024-05-17
17/05/2024 12:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زواجها الأوّل لم يدم طويلاً.. فنانة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي للمرّة الثانيّة وهذه صورها
Lebanon 24
زواجها الأوّل لم يدم طويلاً.. فنانة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي للمرّة الثانيّة وهذه صورها
06:31 | 2024-05-17
17/05/2024 06:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الخسائر كبيرة... شركة معروفة جدّاً تُسرّح 4000 موظف
Lebanon 24
الخسائر كبيرة... شركة معروفة جدّاً تُسرّح 4000 موظف
06:21 | 2024-05-17
17/05/2024 06:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
11:20 | 2024-05-17
17/05/2024 11:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما عُثر عليه مع أحد شهداء "غارة المصنع"
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما عُثر عليه مع أحد شهداء "غارة المصنع"
16:25 | 2024-05-17
17/05/2024 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
03:45 | 2024-05-18
"بنات الهوى" شمالا
03:37 | 2024-05-18
وزير الثقافة من جدة: مستمرون في تحمّل مسؤولياتنا الوطنية والقومية والإنسانية
03:31 | 2024-05-18
بعد ليل متوتر.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟
03:30 | 2024-05-18
في طرابلس.. أطلق النار على شقيقه ولاذ بالفرار
03:20 | 2024-05-18
صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله
03:15 | 2024-05-18
مزاحمة بالبطيخ في الجنوب
فيديو
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
18/05/2024 10:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
18/05/2024 10:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 20 شخصاً.. حافلة مكتظة بالركاب تنحرف وتهوي إلى النهر (فيديو)
02:00 | 2024-05-11
18/05/2024 10:51:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24