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لبنان

إنجاز نوعي.. هكذا أوقف الجيش أحد أهم المطلوبين في العريضة

Lebanon 24
18-05-2024 | 02:45
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بعد متابعة حثيثة وعملية رصد وتعقب، تمكن مكتب مخابرات الجيش في العريضة من تحقيق انجاز نوعي تمثل بتوقيف احد اهم المطلوبين ويدعى "ل.د" بحقه عدة مذكرات توقيف من سرقات وخوات واطلاق نار بالاضافة الى تهريب بشر بطريقة غير شرعية في البحر، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" .
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وقد جرت عملية التوقيف في منطقة العريضة سهل عكار بعد كمين محكم من قبل المكتب المذكور ،ليتم احالة الموقوف الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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