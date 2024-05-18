صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصر الحزب استهدفت عند الساعة 09:45 من صباح اليوم السبت تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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