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لبنان

صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

Lebanon 24
18-05-2024 | 03:20
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصر الحزب استهدفت عند الساعة 09:45 من صباح اليوم السبت تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏
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