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لبنان

في طرابلس.. أطلق النار على شقيقه ولاذ بالفرار

Lebanon 24
18-05-2024 | 03:30
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اقدم المدعو "م.ع.غ" على اطلاق النار بإتجاه شقيقه "خ.ع.غ" واصابه بطلق ناري في قدميه ولاذ بالفرار بالقرب من دوار ابو علي في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ونقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي للعلاج بواسطة الصليب الاحمر .
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واشارت المعلومات إلى ان اطلاق النار جاء نتيجة خلاف بين الشقيقين على ميراث.

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