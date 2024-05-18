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لبنان

بعد ليل متوتر.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

Lebanon 24
18-05-2024 | 03:31
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يسيطر الهدوء الحذر على الحدود الجنوبية، يخرقه بين الحين والآخر خروقات للطيران الاستطلاعي.
واستهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة الناقورة أصيب على أثرها الراكب بجروح، ونقله الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية إلى المستشفى اللبناني- الإيطالي، ويخضع لجراجة.
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وكان الطيران الحربي الاسرائيلي الطيران قد أغار بعد منتصف الليل ثلاث مرات على بلدة الخيام، مستهدفا وادي العصافير وباب ثنية وأطراق الخيام الجنوبية.

في المقابل، استهدف عناصر من حزب الله صباح اليوم ، تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة"، على ما أعلن الاعلام الحربي في حزب الله.
 
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