تنفيذاً لقرار الامن العام.. نازحون سوريون يخلون أحد المجمعات في الكورة

Advertisement

بدأ قاطنو مجمع الواحة في منطقة الكورة محلة دده من النازحين السوريين صباح اليوم السبت بإخلاء المجمع المذكور وذلك تنفيذاً لقرار الامن العام اللبناني لوجودهم بطريقة غير قانونية وعدم حيازتهم اقامات شرعية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعُلم ان المهلة المحددة لاخلاء المجمع اقصاها حتى صباح يوم الاثنين المقبل.