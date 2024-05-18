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لبنان
تنفيذاً لقرار الامن العام.. نازحون سوريون يخلون أحد المجمعات في الكورة
Lebanon 24
18-05-2024
|
04:14
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بدأ قاطنو مجمع الواحة في منطقة الكورة محلة دده من النازحين السوريين صباح اليوم السبت بإخلاء المجمع المذكور وذلك تنفيذاً لقرار الامن العام اللبناني لوجودهم بطريقة غير قانونية وعدم حيازتهم اقامات شرعية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعُلم ان المهلة المحددة لاخلاء المجمع اقصاها حتى صباح يوم الاثنين المقبل.
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