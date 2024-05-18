الحلبي: جادون في تخضير التعليم كمسار حياة تربوية وعملية

أقامت اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، وبرعاية وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي الدكتور عباس الحلبي، وبالتعاون مع مؤسسة العرفان التوحيدية وجمعية "الفكر الإبداعي"، مسابقة ومعرضا للرسم، بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة من مختلف المناطق.

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وقال الوزير الحلبي في كلمته: "لقد اخترتم لهذا المعرض ولهذه المسابقة عنوانا كبيرا هو : " لبنان الأخضر " . إنه عنوان كبير يمكن أن ينتج جدلية حول لبنان الجميل الأخضر وما بقي من اخضراره وجماله. لكنه يمكن ان يفتح المجال واسعا لمخيلة الطلاب المشاركين لكي يستعيدوا لبنان الأخضر من براثن السواد المحيط به، ولكي ينفض الغبار والإهمال ويعود إلى رونقه وتألقه، وهذا هو ما نتطلع إليه من هذا المعرض والمسابقة".



أضاف: "تمتاز هذه المنطقة الجميلة من لبنان بالمحافظة على غاباتها وبجهد أبنائها الدؤوب لزرعها والعناية بها وحماية مصادر المياه فيها لكي تستمر للأجيال المقبلة. ولا أكشف سرا إذا قلت ان الزعيم الأستاذ وليد بك جنبلاط قد رأى الأخطار المحدقة بهذه البيئة منذ سنوات الحرب ، فخصص للغابات حراسا وعمم على جميع المعنيين والمواطنين توجيهات وتحذيرات حاسمة، فنجح مع المخلصين في حماية غابة أرز الباروك وكرس تعميم المحميات الطبيعية، واصبحت منطقتنا قبلة الزوار والسياح والمثقفين ومحبي الطبيعة. واليوم نلتقي حول هذا الموضوع الكبير لنلبي دعوة كريمة من اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بالتعاون مع مؤسسة العرفان التوحيدية وجمعية الفكر الإبداعي في بلدتي العزيزة راس المتن من أجل رعاية المعرض والمسابقة التي تحمل عنوان لبنان الأخضر، والتي تشارك فيها جامعات وثانويات ومدارس ومعاهد فنية رسمية وخاصة، ويسرني أن يشرف على هذه المسابقة وعلى المعرض فنانون محترفون وأصحاب خبرة في المجال الإبداعي، الذين تتشكل منهم لجنة التحكيم التي سوف تقيّم أعمال المشاركين وتختار الأكثر إبداعا وبتكارا".



وتابع: "إنني أغتنم هذه المناسبة الجميلة ، للإشارة إلى أننا في ورشة تطوير المناهج التربوية، نركز على الفنون الجميلة والإبداعية في بناء شخصية المتعلم وتوازن تكوينه العاطفي والإنفعالي ، ونرى في الرسم والنحت والموسيقى والرياضة والمسرح والفنون التشكيلية والإبداعية على انواعها ، سبيلا لاكتشاف المواهب وصقلها وإيصالها إلى ميادين الإحتراف، لتصبح مولّدة لفرص العمل الأكثر إقبالا وإنتاجا وتعبيرا عن غنى الشخصية اللبنانية التي تبنيها التربية والقيم. من هنا تكتسي هذه المسابقة وهذا المعرض أهميتهما ، وإننا نشد على أيدي المشاركين جميعا مهما كان مستوى مشاركاتهم ونهنىء المتفوقين المبتكرين ، ونوجه تحية محبة واحترام لسماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى ، وهو الشاعر والتربوي والمفكر والجامع للحكمة والثقافة والقلب الكبير، ونحيي من خلاله اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الدرزي ورئيسها مدير ثانوية العرفان الشيخ عماد فرج ، على استضافة هذا الحفل والعمل على تنظيم المسابقة والمعرض . وأحيي أيضا رئيس جمعية الفكر الإبداعي في رأس المتن الشيخ الصديق صلاح نبا ، على إسهاماته الفكرية والثقافية والإبداعية في البلدة والمنطقة وخارجهما. وأشكر لجنة التحكيم المشجعة للمشاركات وللمواهب ، والتي تلعب دور ميزان الذهب في اختيار الأجود والأجمل".



وختم الحلبي: "باختصار إنه موعد مع لبنان الأخضر الذي عشقناه ونتمسك به ولا نريد أن نخسر من اخضراره غصنا واحدا ، وقد ركزت مناهجنا على البعد البيئي وعلى المحافظة على البيئة، ونحن جادون في تخضير التعليم، ليس كمبادرة احتفالية فقط، بل كمسار حياة تربوية وعملية نعيشها ونرسخ مبادئها في نفوس الناشئة وعقولهم وسلوكياتهم. مبروك للمشاركين والناجحين والساهرين على لبنان ليبقى واحة خضراء على الرغم من كل الحرائق والمآسي. وشكرا لكل من تعب وبذل جهدا لإنجاح هذا المعرض وتكثيف المشاركات في المسابقة . وإلى المزيد من الإخضرار والحياة الجميلة".



تكريم



‎بعد الاحتفال، وزعت الدروع التكريمية على الطلاب ممن اعتبروا ضمن الفئة الأولى وعددهم ١٧ طالبا وطالبة. كما تم تكريم لجنة التحكيم. ‎ثم قدم رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية ورئيس اللجنة الثقافية درعا تكريمية للوزير الحلبي. ‎ بعدها انتقل المحتفلون إلى صالة المعرض ، وجال عشرات الضيوف من مدراء مدارس ومعاهد وجامعات، وفنانين ومعلمي الفنون أرجاء الصالة، ‎وأثنوا جميعهم على مواهب الطلاب، ووزعت لاحقا شهادات المشاركة على المدارس ومعلمي الفنون والطلاب.