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لبنان

في المنية.. قتيل بإشكال عائلي وحالة من التوتر في المنطقة

Lebanon 24
18-05-2024 | 04:25
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تجدد اشكال سابق ببن افراد العائلة الواحدة من آل زريقه  في منطقة المنية تطور الى اطلاق نار نتج عنه سقوط جريح بحالة حرجة ويدعى "محمد زريقه" حيث نقل الى مستشفى الخير الا انه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".  
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وتسود حالة من التوتر في المنطقة فيما توجهت قوة من الجيش الى المكان.

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