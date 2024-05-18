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لبنان

بكمين محكم.. توقيف مطلوب في صور

Lebanon 24
18-05-2024 | 04:36
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه و"بنتيجة الجهود الميدانيّة والاستعلاميّة، التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بموجب ثلاث ملاحقات قضائيّة، وذلك في محلّة برج الشّمّالي، ويدعى: ز.ح. (من مواليد عام 1994، فلسطيني)، بحقّه مذكرة توقيف بجرم مخدّرات، بلاغ مذكّرة توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم مخدّرات".
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وأشار الى، "بتاريخ 6-5-2024، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة، من توقيفه، بعد تنفيذ كمينٍ محكمٍ في المحلّة المذكورة".

وأضاف البـلاغ، "تم تسليمه الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص".
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