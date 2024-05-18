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لبنان

أصوات تفجير ستسمع.. الجيش يفجّر صاروخاً من مخلفات العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
18-05-2024 | 05:48
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افادت مندوبة "لبنان 24" بان الجيش سيقوم، اليوم السبت، بتفجير صاروخ من مخلفات العدوان الأسرائيلي على منطقة البراق- العدوسية نهار أمس.
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