"فيروز في رفح".. شاهدوا الفيديو!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يُظهر عدداً من الفلسطينيين داخل منطقة رفح بقطاع غزة، أثناء تأديتهم أغنية "كان عنا طاحونة" للفنانة اللبنانية فيروز.

وتبدو في الفيديو الذي تم نشره تحت عنوان "فيروز في رفح"، شابة فلسطينية وهي تقود مجموعة أخرى من الأطفال والشبان أثناء تأديتهم الأغنية جماعياً، في مشهدٍ وصفه الناشطون بأنه "تحدٍّ للإحتلال الذي يحتل رفح ويشن الحرب على غزة".