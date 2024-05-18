Advertisement

لبنان

"فيروز في رفح".. شاهدوا الفيديو!

Lebanon 24
18-05-2024 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1201130-638516341112670357.jpg
Doc-P-1201130-638516341112670357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يُظهر عدداً من الفلسطينيين داخل منطقة رفح بقطاع غزة، أثناء تأديتهم أغنية "كان عنا طاحونة" للفنانة اللبنانية فيروز.
 
وتبدو في الفيديو الذي تم نشره تحت عنوان "فيروز في رفح"، شابة فلسطينية وهي تقود مجموعة أخرى من الأطفال والشبان أثناء تأديتهم الأغنية جماعياً، في مشهدٍ وصفه الناشطون بأنه "تحدٍّ للإحتلال الذي يحتل رفح ويشن الحرب على غزة".
Advertisement
 
 

لبنان

عربي-دولي

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:46 | 2024-05-18
08:06 | 2024-05-18
07:16 | 2024-05-18
07:16 | 2024-05-18
07:05 | 2024-05-18
06:43 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24