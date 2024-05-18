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لبنان

رئيس بلدية مشحا: السوريون يحظون بالرعاية على حساب المواطن اللبناني

Lebanon 24
18-05-2024 | 06:05
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دعا رئيس بلدية مشحا طلال علوش في عكار، في بيان، المنظمات الدولية التي تهتم بشؤون النازحين السوريين إلى "توزيع النازحين على البلديات والمناطق التي تحظى بالدعم المالي والعيني اللازم لاحتضانهم لأن الأمور لم تعد تحتمل في البلدة، والنازح السوري بدأ يشكل عبئا على كل شيء، إذ زادت المعاناة من ازمة الشقق السكنية والنفايات والمياه والتعدي على شبكة الكهرباء وفي المدارس والطرقات".
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وقال: "نحن نجهد لتأمين ما يلزم لخدمة أهلنا وليس لتحمل تبعات النازحين ومسؤوليتهم".

وختم: "رغم مرور 13 عاماً على النزوح السوري، ما زال السوريون يحظون برعاية واهتمام المنظّمات والجمعيات الدولية على حساب المواطن اللبناني".
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