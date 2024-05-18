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لبنان

معلومة عن "مُستهدف بغارة المصنع".. مقرّب من شخصية بارزة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2024 | 06:23
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علِم "لبنان24" أنَّ الشخص الثاني المُستهدف بغارة طريق المصنع محمد رمضان، يُعد من أبرز الوجوه داخل حركة "حماس"، في حين أنه يقطن داخل مخيم عين الحلوة في صيدا وتحديداً حي الزيب.
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ولفتت المعلومات إلى أنَّ رمضان يُعتبرُ من المقربين جداً من رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل كما أنه كان يغادرُ لبنان باستمرار لمواكبة الأخير في قطر.

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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