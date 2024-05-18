إثر عملية الإغتيال التي نفذتها إسرائيل قبل أيام في مدينة صور مُستهدفة القيادي في "حزب الله" حسين مكي، انتشرت صورة لشخصٍ يُدعى محمد مصطفى، وقيل أنه فلسطينيّ الجنسيّة وينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي.

Advertisement

الصورة المتداولة تم سحبها فوراً عن تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي بعدما تبيّن أن هذا الشخص "ليس المستهدف" بالغارة الجوية التي أدت إلى إستشهاد مكي.

الأمر نفسه حدث يوم أمس على صعيد غارة المصنع، حيثُ قيل بالبداية إن المستهدف هو رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين، ليتبين لاحقاً أن الخبر عارٍ من الصحة فيما المستهدف الأساس هو القيادي في حركة "حماس" شرحبيل السيد.

مصدرٌ قيادي فلسطيني علّق على "التسرع" بنشر الأسماء والصور قائلاً: "نشر الصورة لمصطفى لم يكن بريئاً، فهذا الأمر يساهم في انكشاف شخصيات قد تكونُ خفية فيما دورها يكون سرياً ولا يعرفه سوى بعض الأشخاص".

وأشار المصدر إلى أنَّ تداول الصور قد يؤثر على الجانب الأمني لمختلف الجهات سواء على صعيد الفصائل الفلسطينية أو غيرها من الأحزاب اللبنانية، الأمر الذي يستوجب الحيطة والحذر.