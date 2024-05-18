Advertisement

لبنان

في لبنان.. صورٌ تؤدي لـ"خلل أمني"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-05-2024 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1201139-638516360073763758.jpg
Doc-P-1201139-638516360073763758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إثر عملية الإغتيال التي نفذتها إسرائيل قبل أيام في مدينة صور مُستهدفة القيادي في "حزب الله" حسين مكي، انتشرت صورة لشخصٍ يُدعى محمد مصطفى، وقيل أنه فلسطينيّ الجنسيّة وينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي.
Advertisement
الصورة المتداولة تم سحبها فوراً عن تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعي بعدما تبيّن أن هذا الشخص "ليس المستهدف" بالغارة الجوية التي أدت إلى إستشهاد مكي.
الأمر نفسه حدث يوم أمس على صعيد غارة المصنع، حيثُ قيل بالبداية إن المستهدف هو رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين، ليتبين لاحقاً أن الخبر عارٍ من الصحة فيما المستهدف الأساس هو القيادي في حركة "حماس" شرحبيل السيد.
مصدرٌ قيادي فلسطيني علّق على "التسرع" بنشر الأسماء والصور قائلاً: "نشر الصورة لمصطفى لم يكن بريئاً، فهذا الأمر يساهم في انكشاف شخصيات قد تكونُ خفية فيما دورها يكون سرياً ولا يعرفه سوى بعض الأشخاص".
وأشار المصدر إلى أنَّ تداول الصور قد يؤثر على الجانب الأمني لمختلف الجهات سواء على صعيد الفصائل الفلسطينية أو غيرها من الأحزاب اللبنانية، الأمر الذي يستوجب الحيطة والحذر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:46 | 2024-05-18
08:06 | 2024-05-18
07:16 | 2024-05-18
07:16 | 2024-05-18
07:05 | 2024-05-18
06:43 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24