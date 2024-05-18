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لبنان
إقفال محلّين يستثمرهما سوريون
Lebanon 24
18-05-2024
|
06:38
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أقفلت دورية من الامن العام محلين تجاريين في بلدة تمنين التحتا لاستثمارهما من قبل سوريين لا يملكون مستندات قانونية، وفقاً لمندوبة "لبنان 2".
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تمنين تاتحتا
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