Advertisement

لبنان

إقفال محلّين يستثمرهما سوريون

Lebanon 24
18-05-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1201141-638516366663737776.png
Doc-P-1201141-638516366663737776.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقفلت دورية من الامن العام محلين تجاريين في بلدة تمنين التحتا لاستثمارهما من قبل سوريين لا يملكون مستندات قانونية، وفقاً لمندوبة "لبنان 2".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خفايا تهريب "حشيش" بين لبنان وإسرائيل.. إقرأوا ما جرى!
lebanon 24
18/05/2024 23:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس: حضرة اللبنانيين الكرة الان في ملعبكم
lebanon 24
18/05/2024 23:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو المُستهدف بـ"غارة" طريق سوريا - لبنان اليوم؟
lebanon 24
18/05/2024 23:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بلبلة في مستوطنات إسرائيليّة قرب لبنان.. ماذا يجري؟
lebanon 24
18/05/2024 23:27:19 Lebanon 24 Lebanon 24

تمنين تاتحتا

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:11 | 2024-05-18
15:33 | 2024-05-18
15:15 | 2024-05-18
14:56 | 2024-05-18
14:49 | 2024-05-18
14:44 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24