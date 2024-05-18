في الكورة... نازحون يخلون مجمعاً لعدم حيازتهم إقامات

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‎بدأ قاطنو مجمع الواحة في منطقة دده الكورة من النازحين السوريين صباح اليوم بإخلاء المجمع، إنفاذاً لقرار الأمن العام اللبناني بالمغادرة في حال وجودهم بطريقة غير قانونية وعدم حيازتهم إقامات شرعية .‎والمهلة المحددة التي أعطيت لهم لإخلاء المجمع تنتهي صباح الاثنين المقبل.