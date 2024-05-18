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لبنان

في الكورة... نازحون يخلون مجمعاً لعدم حيازتهم إقامات

Lebanon 24
18-05-2024 | 06:43
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 ‎بدأ قاطنو مجمع الواحة في منطقة دده الكورة من النازحين السوريين صباح اليوم بإخلاء المجمع، إنفاذاً لقرار الأمن العام اللبناني بالمغادرة في حال وجودهم بطريقة غير قانونية وعدم حيازتهم إقامات شرعية .
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‎والمهلة المحددة التي أعطيت لهم لإخلاء المجمع تنتهي صباح الاثنين المقبل.
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