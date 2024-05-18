Advertisement

لبنان

سليمان حذر من جعل لبنان دولة مارقة: رحم الله إعلان بعبدا

Lebanon 24
18-05-2024 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1201149-638516389521835668.jpg
Doc-P-1201149-638516389521835668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان اليوم من "المزايدة من أجل خدمة مصالح الخارج فتصبح دولة لبنان دولة مارقة". وقال: "جعلنا من دولة لبنان دولة فاشلة بسبب عجزنا عن التوافق على تنظيم النزوح السوري".
Advertisement

وختم: "رحم الله اعلان بعبدا الذي استبق الحال في البند ١٣ منه بتاريخ 11/6/12 والتي تنص على الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانيّة - السوريّة وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرّاً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحقّ في التضامن الإنساني والتعبير السياسي والإعلامي مكفول تحت سقف الدستور والقانون".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:46 | 2024-05-18
08:06 | 2024-05-18
07:16 | 2024-05-18
07:05 | 2024-05-18
06:43 | 2024-05-18
06:38 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24