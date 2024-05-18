سليمان حذر من جعل لبنان دولة مارقة: رحم الله إعلان بعبدا

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حذر الرئيس العماد ميشال سليمان في بيان اليوم من "المزايدة من أجل خدمة مصالح الخارج فتصبح دولة لبنان دولة مارقة". وقال: "جعلنا من دولة لبنان دولة فاشلة بسبب عجزنا عن التوافق على تنظيم النزوح السوري".وختم: "رحم الله اعلان بعبدا الذي استبق الحال في البند ١٣ منه بتاريخ 11/6/12 والتي تنص على الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانيّة - السوريّة وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرّاً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحقّ في التضامن الإنساني والتعبير السياسي والإعلامي مكفول تحت سقف الدستور والقانون".