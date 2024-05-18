في جبيل... خلع باب كنيسة وسرقة صندوق النذورات

تعرضت كنيسة مار اليشع في إدة – جبيل، صباح اليوم، لخلع بابها وسرقة صندوق النذورات وبعض الأضواء الكاشفة.







وعلم أن المقدسات لم تتعرض لأي ضرر ولا الكنيسة لأي تخريب.





وحضرت عناصر من مخفر درك جبيل، وتم الادّعاء على مجهول.

Advertisement