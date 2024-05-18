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أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين، اليوم السبت، استهداف موقعين اسرائيليين.وجاء في البيان الأول: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على الصياد المدني في رأس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية صباح ‏اليوم السبت، استهدفنا موقع راس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية".كما قالت الحزب في بيان ثان، أنه استهدف، عند الساعة 02:45 من بعد ظهر اليوم، ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا بالأسلحة المناسبة، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.‏‏